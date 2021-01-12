МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа", включая экспорт, в 2020 году снизились на 4,95% по сравнению с 2019 годом и составили 393,8 тысячи машин, говорится в сообщении основного акционера Волжского автозавода — группы Renault. "АвтоВАЗ" вернул своему внедорожнику название Niva

Так, за минувший год "АвтоВАЗ" продал 383 983 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, а также 9 823 машин Chevrolet Niva после перехода СП к "АвтоВАЗу" целиком, против 412 970 машин Lada и 1 354 Chevy Niva за 2019 год, следует из таблицы результатов, которую приводит французский автоконцерн.

Такое разделение связано с тем, что российский автогигант лишь в июле начал выпускать внедорожник Niva (модель 2123) под брендом Lada, а до этого с момента выкупа 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании в декабре продолжал делать машины под брендом Chevrolet Niva, пояснил РИА Новости представитель компании.

Волжский автозавод по итогам позапрошлого года впервые с 2012 года заработал небольшую чистую прибыль по РСБУ, в размере 385 миллионов рублей, продав в РФ 362,4 тысячи машин — на 1% больше по сравнению с 2018 годом.

За январь-ноябрь прошлого года в России было продано 302,7 тысячи машин Lada — на 7,3% меньше, чем годом ранее. В декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов прогнозировал, что снижение продаж "АвтоВАЗа" по итогам года составит около 7%, но минимальная прибыль будет обеспечена.