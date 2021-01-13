2021-01-13T12:58:00+03:00
2021-01-13T12:59:01+03:00
2021-01-13T12:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210113/832797498.html
Экспорт "АвтоВАЗа" резко сократился в 2020 году
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"АвтоВАЗ" снизил экспорт в 2020 году на 19% по сравнению с 2019 годом, отправил в другие страны 41 тысячу машин, следует из презентации, представленной вице-президентом по... ПРАЙМ, 13.01.2021
автопром, экспорт, автоваз, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83279/74/832797487.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83279/74/832797487.jpg
https://1prime.ru/images/83279/74/832797486.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83279/74/832797486.jpg
https://1prime.ru/images/83279/74/832797480.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83279/74/832797480.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210111/832783250.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" снизил экспорт в 2020 году на 19% по сравнению с 2019 годом, отправил в другие страны 41 тысячу машин, следует из презентации, представленной вице-президентом по продажам и маркетингу компании Оливье Морне.
"Очевидно, что ситуация на разных рынках в мире не была отличной — было много сложностей. Несмотря на это, мы достигли хороших показателей по экспорту Lada. В дополнение к этим сложностям, мы также ушли из Европы — вы знаете, это связано с законодательными требованиями, и несмотря на это мы достигли уровня более 41 тысячи продаж в этом году (на экспорт — ред.), это в 2,5 раза больше, чем четыре года назад. Мы продолжаем увеличивать и развивать эту динамику", — сказал топ-менеджер.
В 2019 году "АвтоВАЗ" экспортировал 50 тысяч машин.
Согласно презентации, за 2020 год компании удалось укрепить свои позиции в странах СНГ. Так, "АвтоВАЗ" является брендом №1 в Белоруссии, где было продано 10,3 тысячи машин (лидер — Lada Vesta), и в Узбекистане с продажами 5 тысяч машин, а также занял вторую сточку среди лидеров продаж Казахстана, реализовав там 17,5 тысячи авто (лидер — Lada Granta).