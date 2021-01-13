МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" снизил экспорт в 2020 году на 19% по сравнению с 2019 годом, отправил в другие страны 41 тысячу машин, следует из презентации, представленной вице-президентом по продажам и маркетингу компании Оливье Морне. "АвтоВАЗ" вернул своему внедорожнику название Niva

"Очевидно, что ситуация на разных рынках в мире не была отличной — было много сложностей. Несмотря на это, мы достигли хороших показателей по экспорту Lada. В дополнение к этим сложностям, мы также ушли из Европы — вы знаете, это связано с законодательными требованиями, и несмотря на это мы достигли уровня более 41 тысячи продаж в этом году (на экспорт — ред.), это в 2,5 раза больше, чем четыре года назад. Мы продолжаем увеличивать и развивать эту динамику", — сказал топ-менеджер.

В 2019 году "АвтоВАЗ" экспортировал 50 тысяч машин.

Согласно презентации, за 2020 год компании удалось укрепить свои позиции в странах СНГ. Так, "АвтоВАЗ" является брендом №1 в Белоруссии, где было продано 10,3 тысячи машин (лидер — Lada Vesta), и в Узбекистане с продажами 5 тысяч машин, а также занял вторую сточку среди лидеров продаж Казахстана, реализовав там 17,5 тысячи авто (лидер — Lada Granta).