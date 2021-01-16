МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Глава сервисного центра "Автоглобус" Андрей Савин в беседе с "Autonews.ru" рассказал, как решить проблему примерзшей двери в автомобиле в сильные морозы.

По его словам, в первую очередь водителям не стоит рвать ручку. Опасность кроется в хрупкости пластиковых деталей замков.

"Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы", — отметил эксперт.

Помимо этого, дверь не всегда примерзает к кузову из-за прилегающей резинки. Нередко морозом сковывает оплетку либо тросовые соединения внутри механизма замка.

"Отогреть его внешним способом нельзя. В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь. Придется ехать в сервис", — пояснил он.

Савин в такой ситуации рекомендует проникнуть в салон авто через другую дверь, после чего стоит перегнать машину в более теплое место и оставить ее там на несколько часов. Скорее всего, в результате такого прогрева "все отмерзнет".

Если проблема повторяется, то он рекомендует заменить механизм.

Также специалист призывает автовладельцев не пытаться использовать дедовские способы в ситуации, когда дверь примерзла. Не стоит лить на замок кипяток или сушить его феном.

Он добавил, что в ряде случаев из замка двери выскакивает защелкивающаяся собачка: это замерзла смазка. В такой ситуации необходимо хорошо прогреть машину и снова поработать механизмом, то есть, закрыть дверь магнитным ключом и снова открыть. Если смазка согрелась, то собачка скроется, дверь можно будет закрыть.

В ситуации, когда машину в мороз помыли на мойке, нужно продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода, Помимо этого, стоит обработать дверные резинки силиконом.