МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россияне могут при покупке нового автомобиля получить со стороны государства до 375 тысяч рублей. Соответствующее постановление ранее было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Это возможно в случае, если воспользовавшись льготными условиями приобретения транспортного средства, могут получить скидку до 375 тысяч рублей.

Подразумевается участие в госпрограмме льготного автокредитования, они позволяют россиянам приобрести новый автомобиль со скидкой.

Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%.



Для других регионов — 10%.

Программой льготного кредитования при покупке машины можно воспользоваться по двум направлениям. Это "первый автомобиль" и "семейный автомобиль".

Благодаря новым условиям максимально допустимая стоимость машины выросла с 1 миллиона рублей до 1,5 миллиона рублей.

Для того, чтобы получить скидку по программе "семейный автомобиль" достаточно, чтобы в семье был хотя бы один ребенок.

Программы распространяются только на машины, которые были собраны на территории России.

Что касается сроков, то кабмин продлил действие программ до конца 2023 года.