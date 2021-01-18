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Peugeot и Fiat Chrysler закрыли сделку по слиянию
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Автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) завершили сделку по слиянию, объединенная компания носит название Stellantis, сообщается в... ПРАЙМ, 18.01.2021
fiat chrysler automobiles, peugeot, автомобили, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) завершили сделку по слиянию, объединенная компания носит название Stellantis, сообщается в пресс-релизе Stellantis.
"Вступило в силу слияние Peugeot SA и Fiat Chrysler Automobiles, которое ведет к созданию Stellantis NV (Stellantis)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что акции Stellantis начнут торговаться на бирже Euronext в Париже и Mercato Telematico Azionario в Милане в понедельник, 18 января, и на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 19 января.
В конце октября 2019 года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. 4 января 2021 года акционеры Fiat Chrysler и PSA одобрили слияние компаний.
Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.