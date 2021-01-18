МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) завершили сделку по слиянию, объединенная компания носит название Stellantis, сообщается в пресс-релизе Stellantis. Мировые продажи Peugeot-Citroen в 2020 году снизились на 28%

"Вступило в силу слияние Peugeot SA и Fiat Chrysler Automobiles, которое ведет к созданию Stellantis NV (Stellantis)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что акции Stellantis начнут торговаться на бирже Euronext в Париже и Mercato Telematico Azionario в Милане в понедельник, 18 января, и на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 19 января.

В конце октября 2019 года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. 4 января 2021 года акционеры Fiat Chrysler и PSA одобрили слияние компаний.

Fiat был основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.