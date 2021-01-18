Россиянам напомнили, кто может не платить транспортный налог
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В России некоторые категории лиц могут быть освобождены от уплаты транспортного налога. Как напоминает портал avto.ru, как сами налоговые льготы, их размер, так и категории граждан, которые могут на них рассчитывать, устанавливаются по большей частью региональными властями.
На федеральном уровне от уплаты транспортного налога освобождены только владельцы легковых машин, специально оборудованных для использования инвалидами, а также автомобили с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты.
Что касается регионов, то издание приводит пример Москвы. В столице могут не платить транспортный налог:
- Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, награждённые орденом Славы трёх степеней.
- ветераны и инвалиды ВОВ
- ветераны и инвалиды боевых действий
- инвалиды I и II групп
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребёнка-инвалида,
- владельцы "малолитражек", автомобилей с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил включительно. Но в этом случае льгота распространяется только на один автомобиль.
- один из родителей (усыновителей) в многодетной семье,
- граждане, имеющие право на получение социальной поддержки,
- россияне, принимавшие участие в составе подразделений особого риска непосредственное в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах,
- граждане, получившие или перенёсшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику,
- один из опекунов инвалида с детства, признанного недееспособным по суду,
- лица, имеющие транспортные средства, оснащённые исключительно электрическими двигателями.
Поясняется, что льгота предоставляются физлицам только на одно зарегистрированное на них транспортное средство.
В случае, если во владении находится автомобиль с мощностью двигателя более 200 л.с., то льгота распространяется только на одну группу — родители многодетных семей.
https://1prime.ru/auto/20210118/832831904.html