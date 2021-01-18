МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В России некоторые категории лиц могут быть освобождены от уплаты транспортного налога. Как напоминает портал avto.ru, как сами налоговые льготы, их размер, так и категории граждан, которые могут на них рассчиты­вать, устанав­ливаются по большей частью региональ­ными властями. Автомобилистов ждет новый штраф и риск уголовного наказания

На федеральном уровне от уплаты транс­портного налога освобождены только владельцы легковых машин, специально оборудо­ванных для исполь­зования инвалидами, а также автомобили с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты.

Что касается регионов, то издание приводит пример Москвы. В столице могут не платить транспортный налог:

Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, награждённые орденом Славы трёх степеней.

ветераны и инвалиды ВОВ

ветераны и инвалиды боевых действий

инвалиды I и II групп

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди­тельного содер­жания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребёнка-инвалида,

владельцы "малолитражек", автомобилей с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил включи­тельно. Но в этом случае льгота распространяется только на один автомобиль.

один из родителей (усыновителей) в многодетной семье,

граждане, имеющие право на получение социальной поддержки,

россияне, принимавшие участие в составе подраз­делений особого риска непосред­ственное в испытаниях ядерного и термо­ядерного оружия, ликви­дации аварий ядерных установок на средствах вооруже­ния и военных объектах,

граждане, получившие или перенёсшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику,

один из опекунов инвалида с детства, признан­ного недееспособным по суду,

лица, имеющие транспортные средства, оснащённые исключи­тельно электриче­скими двигателями.

Поясняется, что льгота предостав­ляются физлицам только на одно зареги­стрированное на них транспортное средство.

В случае, если во владении находится авто­мобиль с мощностью двигателя более 200 л.с., то льгота распространяется только на одну группу — родители много­детных семей.