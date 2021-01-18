МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. В России некоторые категории лиц могут быть освобождены от уплаты транспортного налога. Как напоминает портал avto.ru, как сами налоговые льготы, их размер, так и категории граждан, которые могут на них рассчиты­вать, устанав­ливаются по большей частью региональ­ными властями.

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Автомобилистов ждет новый штраф и риск уголовного наказания

На федеральном уровне от уплаты транс­портного налога освобождены только владельцы легковых машин, специально оборудо­ванных для исполь­зования инвалидами, а также автомобили с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты.

Что касается регионов, то издание приводит пример Москвы. В столице могут не платить транспортный налог:

  • Герои Советского Союза, Герои РФ, граждане, награждённые орденом Славы трёх степеней.
  • ветераны и инвалиды ВОВ
  • ветераны и инвалиды боевых действий
  • инвалиды I и II групп
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди­тельного содер­жания, которые были созданы фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
  • один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребёнка-инвалида,
  • владельцы "малолитражек", автомобилей с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил включи­тельно. Но в этом случае льгота распространяется только на один автомобиль.
  • один из родителей (усыновителей) в многодетной семье,
  • граждане, имеющие право на получение социальной поддержки,
  • россияне, принимавшие участие в составе подраз­делений особого риска непосред­ственное в испытаниях ядерного и термо­ядерного оружия, ликви­дации аварий ядерных установок на средствах вооруже­ния и военных объектах,
  • граждане, получившие или перенёсшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику,
  • один из опекунов инвалида с детства, признан­ного недееспособным по суду,
  • лица, имеющие транспортные средства, оснащённые исключи­тельно электриче­скими двигателями.

Поясняется, что льгота предостав­ляются физлицам только на одно зареги­стрированное на них транспортное средство.

В случае, если во владении находится авто­мобиль с мощностью двигателя более 200 л.с., то льгота распространяется только на одну группу — родители много­детных семей.