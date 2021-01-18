МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Резидент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU заявил, что в нашей стране не стоит вводить QR-коды вместо водительских удостоверений. Россиянам напомнили, кто может не платить транспортный налог

По его мнению, у этой идеи — непредсказуемые последствия.

Председатель комитета по защите прав автовладельцев особо отметил, что в развитых странах такой практики нет.

"Насколько я в курсе, в развитых странах такого нет. Принципиально я эту идею поддерживаю, но, боюсь, что реализация ее может, как и все в России, быть абсолютно непредсказуема. И это явно будет связано с коррупционными скандалами, отмыванием денег и всем прочим. Никаких позитивных возможностей не откроется", — пояснил Форманчук.

По мнению эксперта, кабмину следовало бы отменить бумажный паспорт. Также он видит основания и смысл совместить эти два документа в одном: внутренний паспорт и водительское удостоверение.

Такую же точку зрения высказал и другой автоэксперт, председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист", член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Он заявил, что чиновники, которые выступили с идеей о QR-кодах, должны сначала испытать ее на себе. Также он видит правильным возложить расходы по замене прав на карман властей.

"Технический прогресс идет вперед, но законодательная база отстает. Прежде чем проводить над простыми людьми эксперименты, чиновники должны поставить эксперимент на себе лично. Цифровизация — удобная вещь. Но в плане государства будет контроль. Поэтому нужно наверняка проводить референдум и нельзя это делать в приказном порядке, иначе народ взбунтуется, — подытожил он.

Напомним, что на прошлой неделе российское правительство выступило с предложением заменить водительские права QR-кодами. В Минцифре заявили, что такой эксперимент начнется в России уже в 2021 году.