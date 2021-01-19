МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Специалист по автомобилям Андрей Ломанов в эфире радиостанции "Радио 1" рассказал, при какой минусовой температуре машины выходят из строя. Россиянам напомнили, кто может не платить транспортный налог

"Минус 25 градусов — критическая для автомобиля. Ниже — это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя", — отметил он и посоветовал не пользоваться машиной при такой отрицательной температуре.

"Холодный пуск — это игра с огнем, ничего хорошего из этого не получится", — пояснил автоэксперт.

Он рассказал, что в последние годы на территории Центральной России — особенно в больших городах — автопарк стал значительно современнее. Следовательно, проблем при низких температурах с машинами стало возникать меньше. В частности, отпала необходимость уносить аккумуляторы домой на ночь.

"Если мы говорим об аккумуляторной батарее, то, если она также исправная и не дышит на ладан, машина, скорее всего, без проблем заведется", — добавил Ломанов.

Он коснулся и вопроса проблем с системой подачи топлива в мороз. Эти проблемы могут возникать у старых карбюраторных автомобилей. Однако к современным машинам это не относится: они оборудованы системой впрыска.