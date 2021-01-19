МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе продажи новых автомобилей по по итогам прошлого 2020 года сократились на 23,7%, пишет Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA). Названа критически низкая температура для автомобиля

Отмечается, что это самое серьезное падение авторынка за всю историю ведения статистики (с 1990 года).

За год в странах ЕС было продано 9,94 миллиона машин.

Положительная динамика продаж за весь прошлый 2020 год по отношению к 2019 году была зафиксирована только в одном месяце — в сентябре: между двумя волнами COVID-19 продажи выросли на 3,1%.

В декабре продажи новых автомоиблей в ЕС тоеж показали отрицательную динамику — минус 3,3%. Но в это же время четыре крупнейших авторынка региона показали очень разные результаты:

в Италии и Франции продажи упали на 14,9% и 11,8% соответственно,

в Испании — оказались примерно на том же уровне, что и в декабре 2019 года,



в Германии рост продаж составил 9,9%.

Тем не менее, по итогам года все страны Евросоюза зафиксировали двузначное падение продаж.

Самое серьезное падение спроса на новые автомобили было в Испании — на 32,3%. Далее идут Италия — минус 27,9%, Франция — минус 25,5%, Германия минус 19,1%.

В Великобритании, которая вышла из состава ЕС, за год купили 1,63 миллиона новых машин, падение к 2019 году — 29,4%.