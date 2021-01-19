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Утильсбор на автомобили в России могут повысить уже в феврале
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Уже в феврале или марте в России могут поднять размер утилизационного сбора за автомобили. Об этом пишет газета "Ведомости" во вторник. Отмечается, что совещание по этому вопросу... ПРАЙМ, 19.01.2021
автомобили, россия, утильсбор, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Уже в феврале или марте в России могут поднять размер утилизационного сбора за автомобили. Об этом пишет газета "Ведомости" во вторник.
Отмечается, что совещание по этому вопросу на прошедших выходных. По данным издания, это предложение без труда получит поддержку Минфина, так как сборы принесут дополнительный доход в российский бюджет.
Источник газеты в в одной из российских автомобильных компаний добавляет, что проект документа будет в ближайшее время опубликован на regulation.gov.ru и принят в десятых числах февраля
Источник из другого локализованного на территории РФ производителе утверждает, что сбор повысят с марта: процедура общественного обсуждения и принятия займет какое-то время.
"Задержка с индексацией, которую планировалось провести с 1 января, объясняется непопулярностью меры. В декабре в аппарате правительства Минпромторгу предложили отложить проект из-за тяжелой ситуации в экономике и роста цен на продукты питания", — пишет газета.
Поясняется, что рост утильсбора может подтолкнуть вверх цены на автомобильном рынке.