МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Автомобилистов ждет новый штраф и риск уголовного наказания

Ранее в январе газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на собственные источники, что министерство юстиции и министерство внутренних дел РФ планируют ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП. В частности, издание сообщало, что правила наказания для водителей без полиса ОСАГО будут уточнены: если нарушение зафиксировано на камеру, то автолюбитель должен будет привлекаться к ответственности не чаще раза в сутки.

"Изменения размеров административных штрафов за нарушения, предусмотренные статьей 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" — ред.), ведомством не планируется", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем без страхового полиса влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.