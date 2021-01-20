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МВД прокомментировало данные о росте штрафа
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МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Ранее в январе газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой... ПРАЙМ, 20.01.2021
новости, экономика, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. МВД России не планирует инициировать изменение штрафов за отсутствие страховки автомобилей, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
Ранее в январе газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на собственные источники, что министерство юстиции и министерство внутренних дел РФ планируют ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения в новом КоАП. В частности, издание сообщало, что правила наказания для водителей без полиса ОСАГО будут уточнены: если нарушение зафиксировано на камеру, то автолюбитель должен будет привлекаться к ответственности не чаще раза в сутки.
"Изменения размеров административных штрафов за нарушения, предусмотренные статьей 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" — ред.), ведомством не планируется", — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем без страхового полиса влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей.