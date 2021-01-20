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Регулятор США потребовал от Ford отозвать три миллиона авто
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Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от автопроизводителя Ford отозвать 3 миллиона автомобилей, оснащенных подушками безопасности... ПРАЙМ, 20.01.2021
отзыв автомобилей, сша, ford, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от автопроизводителя Ford отозвать 3 миллиона автомобилей, оснащенных подушками безопасности Takata, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление регулятора.
В частности, NHTSA отклонила апелляцию американского автогиганта и потребовала отозвать ряд автомобилей, произведенных в период с 2007 по 2012 годы.
NHTSA заявило, что "доказательства ясно показывают, что эти подушки представляют значительную угрозу безопасности" — конструктивный дефект может приводить к взрыву насоса подушек при воздействии высоких температур и влажности.
Японский производитель Takata ещё в 2014 году оказался в центре скандала вокруг его подушек безопасности. Дефекты подушек вызвали по меньшей мере 27 смертей по всему миру, преимущественно в США (18 человек), увечья получили свыше 400 человек. Для устранения неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.