МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) потребовало от автопроизводителя Ford отозвать 3 миллиона автомобилей, оснащенных подушками безопасности Takata, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление регулятора. Авторынок Евросоюза пережил худший год в своей истории

В частности, NHTSA отклонила апелляцию американского автогиганта и потребовала отозвать ряд автомобилей, произведенных в период с 2007 по 2012 годы.

NHTSA заявило, что "доказательства ясно показывают, что эти подушки представляют значительную угрозу безопасности" — конструктивный дефект может приводить к взрыву насоса подушек при воздействии высоких температур и влажности.

Японский производитель Takata ещё в 2014 году оказался в центре скандала вокруг его подушек безопасности. Дефекты подушек вызвали по меньшей мере 27 смертей по всему миру, преимущественно в США (18 человек), увечья получили свыше 400 человек. Для устранения неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.