МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Автомобильный журнал "За рулем" составил топ-5 машин с самой низкой антикоррозийной защитой.

По мнению авторов статьи, проблемы со ржавчиной на кузове могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta. Что касается второго поколения этих машин — то по ним в настоящее время нет достаточного количества сведений. По данным журнала, самое слабое место у этой модели "Автоваза" — непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища автомобиля. То есть, коррозия может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации. Издание объясняет это нестабильным качеством оцинковки. В то же время автор текста подчеркивает, что "покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения".

Автор также утверждает, что видел автомобили этой модели с пробегом свыше 100 тысяч километров, при этом кузов этих машин оставался в хорошем состоянии.

Водителям советуют выбирать лифтбек, а не седан: этот тип кузова лучше защищен от коррозии.

Похожие проблемы — у моделей Renault Logan и Sandero. Здесь, пишет издание, ржавчина может появиться "через пару зим, а может не вылезти и через пять". При покупке этой модели автор статьи советует обращать внимани на то, что седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.

Из числа недорогих кроссоверов антилидером по возникновению коррозии на кузове издание называет Skoda Yeti: к этой модели множество претензий было предъявлено владельцами в гарантийный период.

По мнению автора, на проблемы с коррозией у машин не влияет место сборки авто.

Говоря о среднем ценовом сегменте, издание выделяет японскую Mazda 6, в частности — первое поколение автомобиля. На этих машинах первые "рыжие ласточки" могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах. Серьезные повреждения отмечаются после 6-7 лет при пробегах свыше 100 тысяч километров. Быстрее всего окисление идет со стороны днища.

Абсолютным "чемпионом" по проблемам,связанным с коррозией, журнал называет российский внедорожник УАЗ "Патриот": ржавчину находили на новых автомобилях этой модели, которые сошли с конвейера до 2018 года.