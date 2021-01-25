МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. На территории Российской Федерации с 1 февраля появится новый повод для отказа в разрешении на изменение конструкции автомобиля, напоминает "Российская газета".

Итак, с 1 февраля 2021 года в России вступят в силу новые основания для отказа владельцам автомобилей о внесении изменений в конструкцию машин.

Речь идет о различном тюнинге авто:

установке кенгуринов,



лебедок,

других функциональных изменений.



Также это коснется установки газобаллонного оборудования на автомобиль.

Порядок внесения изменений в конструкцию будет такой. Владелец транспортного средства перед тем, как устанавливать дополнительное оборудование, будет обращаться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции конкретной машины.

Это заключение должно быть внесено в реестр, который находится в ведении Минэкономразвития.

После этого, уже со всеми документами, автовладелец обратится в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину к осмотру на этом этапе не требуется.

После получения разрешения в ГИБДД автовладелец обращается к производителю работ, который занимается установкой оборудования.

Потом — снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Этот документ также должен быть также внесен в реестр Минэкономразвития.

Но и это еще не все: после этого нужно пройти техосмотр. А потом со всеми документами и вместе с автомобилем — снова в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Издание особо подчеркивает, что с 1 февраля, если заключение лаборатории не будет внесено в реестр МЭР, это будет являться основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений в конструкцию.

А если в реестр не внесут протокол испытаний, то это будет основанием для отказа в выдаче свидетельства об изменениях в конструкции автомобиля, так как машина не будет соответствовать требованиям безопасности.