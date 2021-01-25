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Японцы обещают электрокары по 220 тысяч рублей уже в ближайшее время
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Уже в ближайшем будущем на автомобильном рынке появятся сверхдоступные электрокары, после чего спрос на новый вид транспорта начнет лавинообразно расти, пишет Nikei со ссылкой на... ПРАЙМ, 25.01.2021
мир, электрокар, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Уже в ближайшем будущем на автомобильном рынке появятся сверхдоступные электрокары, после чего спрос на новый вид транспорта начнет лавинообразно расти, пишет Nikei со ссылкой на председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec Сигенобу Нагамори.
Собеседник агентства привел в пример электромобиль Wuling китайского производителя. Его удалось удешевить до $4 300 (около 324 000 рублей по курсу на 25 января).
При этом в Китае электрокар уже обогнал по продажам американского гиганта Tesla Model 3.
По Нагамори, в ближайшем будущем появятся электромобили стоимостью ниже $3 000 долларов (порядка 220 000 рублей).
Когда цены на экологичные машины рухнут, то спрос буквально взорвет рынок: продажи взлетят с нынешних 90 миллионов штук до до 300 миллионов в год.