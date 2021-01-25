МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Уже в ближайшем будущем на автомобильном рынке появятся сверхдоступные электрокары, после чего спрос на новый вид транспорта начнет лавинообразно расти, пишет Nikei со ссылкой на председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec Сигенобу Нагамори. Автомобилистов предупредили о новом ограничении с 1 февраля

Собеседник агентства привел в пример электромобиль Wuling китайского производителя. Его удалось удешевить до $4 300 (около 324 000 рублей по курсу на 25 января).

При этом в Китае электрокар уже обогнал по продажам американского гиганта Tesla Model 3.

По Нагамори, в ближайшем будущем появятся электромобили стоимостью ниже $3 000 долларов (порядка 220 000 рублей).

Когда цены на экологичные машины рухнут, то спрос буквально взорвет рынок: продажи взлетят с нынешних 90 миллионов штук до до 300 миллионов в год.