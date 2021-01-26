МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам 2020 года снизилась на 33,5% по сравнению с 2019 годом — до 2,118 триллиона вон (1,9 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. "Соллерс Форд" нашел деньги на производство дизельных машин в Елабуге

Выручка по итогам года составила 103,998 триллиона вон (94,3 миллиарда долларов), что на 1,7% меньше показателя за предыдущий год. Операционная прибыль упала на 22,9% — до 2,781 триллиона вон (2,5 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала 2020 года компания зафиксировала рост чистой прибыли в 1,7 раза в годовом выражении – до 1,377 триллиона вон (1,2 миллиарда долларов). Выручка выросла на 5,1%, составив 29,243 триллиона вон (26,5 миллиарда долларов). Показатель оказался немного ниже ожиданий аналитиков. Операционная прибыль выросла в 1,4 раза — до 1,641 триллиона вон (1,4 миллиарда долларов).

Акции компании на бирже Южной Кореи падают в цене на 2,3%.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.