МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Эксперты автомобильного рынка составили список машин, которыми владеют по 15 лет и дольше, и не спешат избавляться.

Как сообщает издание "Актуальные новости", эксперты составили рейтинг моделей, которыми владеют свыше 15 лет.

На первом месте — гибрид Toyota Prius. Сейчас на эту модель приходится 13,7% автомобилистов из тех, кто и спустя 15 нет не продают машину.

На втором месте — японский кроссовер Toyota Highlander с показателем 12,4%.

Третье место — представитель того же концерна — Toyota Tacoma.

По оценке специалистов, еще две модели Toyota — Sienna и Tundra, вошли в первую пятерку списка. В совокупности Tacoma, Sienna и Tundra в среднем набрали по 11%.

Также в десятку вошли: