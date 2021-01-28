2021-01-28T12:50:44+03:00
2021-01-28T12:50:44+03:00
2021-01-28T12:50:44+03:00
2021
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Составлен топ-10 машин, которыми владеют более 15 лет
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Эксперты автомобильного рынка составили список машин, которыми владеют по 15 лет и дольше, и не спешат избавляться. Как сообщает издание "Актуальные новости", эксперты составили... ПРАЙМ, 28.01.2021
россия, автомобили, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Эксперты автомобильного рынка составили список машин, которыми владеют по 15 лет и дольше, и не спешат избавляться.
Как сообщает издание "Актуальные новости", эксперты составили рейтинг моделей, которыми владеют свыше 15 лет.
На первом месте — гибрид Toyota Prius. Сейчас на эту модель приходится 13,7% автомобилистов из тех, кто и спустя 15 нет не продают машину.
На втором месте — японский кроссовер Toyota Highlander с показателем 12,4%.
Третье место — представитель того же концерна — Toyota Tacoma.
По оценке специалистов, еще две модели Toyota — Sienna и Tundra, вошли в первую пятерку списка. В совокупности Tacoma, Sienna и Tundra в среднем набрали по 11%.
Также в десятку вошли:
- Honda CR-V,
- внедорожник Honda Рilot,
- Subaru Forester,
- Toyota 4Runner,
- Toyota Sequoia.