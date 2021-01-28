МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Серийное производство нового Renault Duster стартовало на Московском заводе, который был модернизирован к запуску новинки, говорится в сообщении компании. Renault запланировал "убийство" популярной модели "Автоваза"

"Renault Россия объявляет о старте серийного производства нового Renault Duster на Московском заводе. В ходе подготовки к запуску модели Московский завод модернизировал производство и реализовал такие проекты, как роботизированные сварка боковин кузова и гравировка VIN-номеров. Новый Renault Duster получил новый современный дизайн и новые технологии", — говорится в сообщении.

Предполагается, что новинка появится на российском рынке в первом квартале 2021 года. Renault Duster впервые встал на конвейер Московского завода в 2012 году, с тех пор в России было продано более 450 тысяч автомобилей.