МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Одной из самых опасных ошибок части автомобилистов является то, что, паркуясь, они оставляют свои средства передвижения с вывернутыми в сторону колесами, пишет "АвтоВзгляд" со ссылкой на директора департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игоря Серебрякова.

По мнению специалиста, такая парковка сокращает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес. Отмечается, что у тех машин, которые оснащены гидроусилителем руля (ГУР), такая парковка выводит его из строя.

Еще одна проблема при такой парковке автомобиля — возрастает нагрузка на насос усилителя, вследствие чего повреждаются масляные патрубки. Они начинают трескаться и, в конце концов, лопаются, отметил собеседник.

Чтобы этого не произошло, по мнению Серебрякова, необходимо всегда проверять положение колес перед тем, как выключить зажигание. Колеса, повторил эксперт, всегда надо ставить прямо.