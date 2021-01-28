МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россияне по итогам 2020 года приобрели 687 новых электромобилей — на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки), следует из сообщения аналитического агентства "Автостат". Nissan планирует переключиться на производство электромобилей к 2030 году

"По итогам 2020 года россияне приобрели 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки). Отметим, что лидирует в данном сегменте модель Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра (на 10% больше, чем в 2019 году). На втором месте – новичок рынка, кроссовер Audi E-Tron, продажи которого в нашей стране начались в июле, за полгода было куплено 134 штуки. На третьей позиции – Tesla Model 3 (110 штук), объем рынка которой за год вырос в 5 раз", — подсчитал "Автостат".

По данным агентства, остальные модели разошлись тиражом менее 100 штук каждая — Porsche Taycan (91), Tesla Model X (81), Jaguar I-Pace (72) Tesla Model S (25), Hyundai Ioniq (7), Hyundai Kona (5), Tesla Model Y (5), JAC iEV7S (3), Mercedes-Benz EQC (3), Peugeot Ion (3), Renault Twizy (3), Chevrolet Bolt (1).

"Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. Для сравнения: в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, а по итогам 2020-го – уже 15. А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой", — констатирует "Автостат". Белоруссия предложила России и КНР совместное производство электромобилей

Традиционно по объему рынка этого сегмента лидирует Москва, где в прошлом году было продано 240 электромобилей. На второй позиции — Петербург с результатом втрое с лишним меньше (69 машин), далее — Московская область (60 авто), следует из данных аналитиков.

В России по решению совета ЕЭК до конца 2021 года действует нулевая ставка таможенной пошлины на ввоз электромобилей.