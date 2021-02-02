МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский национальный автопром скоро перестанет быть таковым, пишет портал 74.ru.

Предвестниками таких глобальных перемен в 2021 году стали две новости. Это "заморозка" проекта "Русского Прадо" от концерна УАЗ и переход отечественной линейки LADA на французскую платформу CMF-B.

"2021 год начался с двух новостей, которые де-факто означают финальную стадию агонии национального автопрома России", — пишет издание.

А значит, отмечают авторы статьи, что дни "Патриота", "Весты", "Гранты", концепции и наработки по которым придуманы и созданы в России, сочтены. И это подытоживает историю российского автопрома, спорную, но не лишенную и ярких страниц.

"По сути, мы видим продолжение истории, завязавшейся на рубеже веков и в "нулевые" годы 21-го века: тогда конвейеры окончательно покинули "Москвич", "Волга", украинская "Таврия" и представительские ЗИЛы", — отмечает издание.