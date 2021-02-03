МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит новую сделку по покупке "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на соответствие законодательству и оценит необходимость ее согласования, сообщает ведомство. "Ситимобил" видит в сделке "Яндекс.Такси" и "Везёт" угрозу монополии

"В СМИ появилась информация о том, что "Яндекс.Такси" объявил о покупке части активов группы "Везет" за 178 миллионов долларов США….ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс.Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", — говорится в сообщении ФАС.

Как пояснили в ведомстве, по закону "О защите конкуренции", если суммарная стоимость активов покупателя превышает семь миллиардов рублей или суммарная выручка за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей, а суммарная стоимость активов предмета сделки превышает четыреста миллионов, то для этих сделок нужно согласие антимонопольного органа.

В ФАС также напомнили, что в 2020 году она уже рассмотрела ходатайство компании MLU B.V., которая контролирует "Яндекс.Такси", о приобретении "Везет" и отказала в его удовлетворении, так как сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке агрегаторов такси.

"Яндекс.Такси" во вторник, сообщил, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт" за 178 миллионов долларов. Как отметили в компании, в отличие от прежней новая сделка подразумевает покупку лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на ПО. РИА Новости в "Яндекс.Такси" говорили, что она не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с ФАС. Тем не менее, "Ситимобил" уже заявил, что такая сделка несет риск создания монополиста в этом сегменте рынка.