2021-02-04T10:13:26+03:00
2021-02-04T10:13:26+03:00
2021-02-04T10:13:26+03:00
2021
https://1prime.ru/auto/20210204/832966743.html
Эксперты развеяли три популярных среди автомобилистов мифа о бензине
Авто
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Эксперты портала "АвтоВзгляд" рассказали про наиболее часто встречающиеся мифы, связанные с автомобильным топливом. Они объяснили, почему не стоит верить таким заблуждениям. В... ПРАЙМ, 04.02.2021
автомобили, россия, бензин, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83296/67/832966728.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83296/67/832966728.jpg
https://1prime.ru/images/83296/67/832966727.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83296/67/832966727.jpg
https://1prime.ru/images/83296/67/832966721.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83296/67/832966721.jpg
https://1prime.ru/telecom/20210204/832966611.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Эксперты портала "АвтоВзгляд" рассказали про наиболее часто встречающиеся мифы, связанные с автомобильным топливом. Они объяснили, почему не стоит верить таким заблуждениям.
В первую очередь, отметили специалисты, октановое число топлива никак не связано с его качеством. Например, 92-й бензин может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он просто не подходит.
Второй миф: бензин с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Хотя, отметили собеседники издания, присадки удаляют нагар из камер сгорания и чистят форсунки. Эти добавки не могут стать причиной потери компрессии.
Третье заблуждение: автопроизводители якобы специально рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, так как он дороже. Хотя, говорят эксперты, бензин Аи-92 постепенно уходит с рынка и в странах Европы: здесь его уже нельзя купить на АЗС.
Получается, что производители настраивают блоки управления двигателей машин таким образом, чтобы они могли без проблем перерабатывать любое топливо.