МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Эксперты портала "АвтоВзгляд" рассказали про наиболее часто встречающиеся мифы, связанные с автомобильным топливом. Они объяснили, почему не стоит верить таким заблуждениям. Эксперты предупредили о появлении телефонных мошенников в Telegram

В первую очередь, отметили специалисты, октановое число топлива никак не связано с его качеством. Например, 92-й бензин может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он просто не подходит.

Второй миф: бензин с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Хотя, отметили собеседники издания, присадки удаляют нагар из камер сгорания и чистят форсунки. Эти добавки не могут стать причиной потери компрессии.

Третье заблуждение: автопроизводители якобы специально рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, так как он дороже. Хотя, говорят эксперты, бензин Аи-92 постепенно уходит с рынка и в странах Европы: здесь его уже нельзя купить на АЗС.

Получается, что производители настраивают блоки управления двигателей машин таким образом, чтобы они могли без проблем перерабатывать любое топливо.