МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил производство обновленного семейства Lada Largus, говорится в сообщении компании. Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе выросли на 0,3%

"Четвертого февраля на "АвтоВАЗе" стартовало серийное производство обновленного семейства Lada Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у автомобиля оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала, в части интерьера автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций.

О старте приема предзаказов на обновленный LADA Largus "АвтоВАЗ" обещает объявить дополнительно.

Lada Largus стал первым совместным проектом "АвтоВАЗа" и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. Lada Largus входит в топ-10 автомобилей на российском рынке; это единственный в своем классе семиместный автомобиль. К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч Lada Largus.