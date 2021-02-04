МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей в Норвегии, сообщил ТМХ. "АвтоВАЗ" начал производство обновленного Lada Largus

"Международное подразделение ТМХ, компания TMH International, достигла соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group plc о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген (Королевство Норвегия). В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира", — говорится в сообщении.

TMH International, приобретая Bergen Engines, рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий.

"Ожидается, что синергия инжиниринговых и производственных компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок "Трансмашхолдинга" ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода", — добавляется в сообщении. Продажи новых легковых машин и LCV в России в январе снизились на 4,2%

Bergen Engines с момента основания в 1946 году поставил заказчикам более 7 тысяч двигателей, из которых 5 тысяч в данный момент находятся в эксплуатации. В настоящее время в Bergen Engines работают около 900 сотрудников.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы — около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.