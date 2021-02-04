МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Объем продаж новых автомобилей в Великобритании в январе упал на 39,5% в годовом выражении, до 90,25 тысячи штук, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Продажи новых легковых машин и LCV в России в январе снизились на 4,2%

"Всего 90 249 автомобилей были зарегистрированы, поскольку автосалоны по всей стране оставались закрытыми, что стало худшим началом года с 1970 года", — говорится в сообщении.

Организация отмечает, что в январе отмечено снижение продаж как бензиновых, так и дизельных автомобилей, которые упали на 62,1% и 50,6% соответственно. "Однако положительным моментом является рост спроса на электромобили на аккумуляторных источниках питания (BEV) на 2206 единиц (54,4%), они заняли 6,9% рынка", — указывает SMMT.

Организация указывает, что отрасли необходимо открытие автосалонов при первой же возможности, как только это будет безопасно, чтобы защитить рабочие места и ускорить переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.