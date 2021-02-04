МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенная цена (с учетом доли рынка) новой легковой машины в России по итогам прошлого года составила 1,68 миллиона рублей, что на 7% выше, чем в 2019 году, рассказал на пресс-конференции гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "АвтоВАЗ" начал производство обновленного Lada Largus

"Средневзвешенная цена за прошлый год выросла на 7% до 1,68 миллиона рублей. В массовом сегменте новых легковых машин средневзвешенная цена 1,33 миллиона рублей (+4%), а в премиальном — 4,93 миллиона рублей, рост +13% к 2019 году", — отметил Целиков. При этом рост цен без учета рынка (средняя цена) новых легковушек составил 16%, но за счет того, что структура спроса сместилась в пользу более дешевых моделей, средневзвешенная стоимость выросла не так значительно, пояснил аналитик.

Емкость рынка новых легковушек по итогам прошлого года в России составила 2,5 триллиона рублей, что на 2% ниже в годовом выражении, причем 71% емкости или 1,78 триллиона пришлось на масс-маркет, доля которого снизилась на 5 процентных пунктов за 2020 год, а оставшиеся 702 миллиарда (29%) — на премиум-сегмент, который, наоборот, подрос на 6 процентных пунктов за тот год, следует из презентации, представленной агентством.

Средневзвешенная цена новой легковушки с пробегом в России за прошлый год поднялась на 10% до 550 тысяч рублей — в 450 тысяч была оценена стоимость машины массового сегмента (+10%) и 1,46 миллиона рублей — премиального сегмента (+11% к 2019 году), следует из презентации. Эксперты развеяли три популярных среди автомобилистов мифа о бензине

Также, по данным агентства, за прошлый год на 5% сократилась дилерская сеть в стране — до 3210 дилерских предприятий, причем наибольшее сокращение произошло в сегменте дилеров американских (-138), а также японских (-30) и европейских (-26) марок.

Сократилась за прошлый год и модельная линейка представленных на российском рынке автомобильных марок, в общей сложности осталось 329 моделей, что на 2% или 8 штук меньше, чем годом ранее, а за последние пять лет наш авторынок растерял 88 моделей, подсчитали аналитики.