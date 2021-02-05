МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. После проведения ряда исследований, российские аналитики пришли к выводу, что в марте цены на модели новые автомобили подняться на 1-3,5%. Об этом сообщает сетевое издание "Автоновости дня". При этом специалисты отмечают, что особенно сильно подорожают иномарки.

"По мнению специалистов, рост цен в марте можно будет назвать существенным, но не критическим. Это не должно сказаться на продажах транспорта", — сообщают эксперты. Автоэксперты отметили, что повышение стоимости новых автомобилей будет длится весь 2021 года.

Директор столичного дилера "Ауди Авилон" Ренат Тюктеев уверен, что машины подорожают на 1-3,5% в зависимости от уровня локализации. Рост цен, по его словам, произойдет вскоре после повышения утильсбора, и вновь ввозимые автомобили уже стоить дороже, чем те, которые прибыли в Россию несколько лет назад.

Более оптимистичный прогноз дал генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. Он придерживается мнения, что эти 3,5% "растворятся" в других подорожаниях, которые плавно и пошагово пройдут по всем брендам в течение всего 2021 года.

С ним согласился и генеральный директор холдинга "АВТОDОМ" Андрей Ольховский. В его представлении утильсбор войдет в "плановые параметры" повышения цен, которые уже запланированы производителями на март и апрель этого года.