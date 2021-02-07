МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. С весны 2021 года в России допускают подорожание обучения в автошколах примерно на 15%. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал автомобильный эксперт Дмитрий Болысов. Названы фразы, которые лучше не говорить при продаже авто

Он пояснил, что рост цен связан с подорожанием бензина, а также с ужесточением требований к сдаче экзамена на права. "Сейчас все дорожает, в том числе обучение в автошколах. Процентов на 15% с весны стоит ожидать рост цен. Это происходит по совокупному фактору: рост цен на бензин, подорожание техобслуживания, увеличение часов вождения и так далее", — объяснил Болысов.

Что же касается самих автошкол, то в них ожидаемый рост цен пока отрицают. "Никого подорожания и изменений программ обучения не ожидается. С чего они должны дорожать?" — сказала URA.RU президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. По ее словам, сейчас все учреждения работают в обычном режиме, набор новых курсантов не прекращался.