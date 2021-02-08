МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor не ведет переговоров с американской Apple о производстве автономных электромобилей, говорится в сообщении южнокорейской компании. Apple ведет переговоры с Hyundai Motor о разработке электромобилей

"Мы не ведем консультаций с Apple по поводу разработки автономных автомобилей", — говорится в сообщении Hyundai Motor, размещенном на бирже.

При этом компания добавила, что получает заявки от ряда компаний о сотрудничестве касательно совместной разработки автономных электромобилей. "Пока решения нет, (переговоры — ред.) находятся на ранней стадии", — отметила Hyundai Motor. Акции компании по итогам торгов в Южной Корее подешевели на 6,2%.

Таким образом, Hyundai Motor подтвердила появившиеся в субботу неофициальные сообщения о том, что Apple и южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai недавно приостановили обсуждение по поводу производства электромобиля. При этом на прошлой неделе в нескольких СМИ появились сообщения о том, что Apple близка к заключению соглашения с Kia и Hyundai по производству автономного электромобиля под маркой Apple на сборочном заводе Kia в американском штате Джорджия.