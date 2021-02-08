МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. МВД изменит список условий и неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. За нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но в некоторых случаях водителя ждет лишь предупреждение. Об этом сообщает сайт CarsWeek.ru. Эксперты оценили опасность утечки базы данных автовладельцев

В частности, вводится запрет на использование покрышек, не соответствующих сезону, а также установку резины неподходящего типоразмера и двух типов шин (зимние и летние) на разные оси. Помимо этого, запрещено будет ездить на автомобиле с изношенной резиной (определяется по соответствующему индикатору). Следует обратить внимание на то, что продолжительность периода, когда передвигаться можно только на зимних покрышках, будет определяться для каждого региона отдельно, с учетом особенностей климата.

С 1 июня 2021 года пристальное внимание будет уделяться ремням безопасности. Согласно новым правилам, отсутствие ремня безопасности или наличие повреждений на них, их неработоспособность будут вескими причинами для запрета езды на автомобиле.

Также в перечень неисправностей, при которых нельзя передвигаться на машине, внесена некорректная работа спутниковой навигации или системы ГЛОНАСС, а также отсутствие подобного оборудования, если оно предусмотрено изготовителем авто.

Что же касается тех автомобилистов, которые решили оборудовать свои транспортные средства ГБО, то им придется всегда возить с собой документы на каждый газовый баллон, то есть паспорт, выданный заводом-изготовителем. При этом на баллоне должен быть указан серийный номер и иные сведения. При проведении ремонтных работ с ГБО нужно получить документальное оформление в специальных организациях.