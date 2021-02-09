МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla за 2020 год получил выручку в Китае в 6,662 миллиарда долларов, что в 2,2 раза выше показателя прошлого года, говорится в отчетности компании. Tesla впервые завершила год с прибылью

При этом самым крупным рынком для Tesla остаются США — там выручка по итогам текущего года увеличилась в годовом выражении на 20%, до 15,2 миллиарда долларов. Продажи в остальном мире в 2020 году составили 9,667 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с 2019 годом.

Общая выручка Tesla в 2020 году составила 31,536 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 28%.

В конце января компания опубликовала финансовые результаты за 2020 год. Tesla за прошлый год получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 721 миллион долларов, тогда как годом ранее был получен убыток в 862 миллиона долларов. В четвертом квартале чистая прибыль составила 270 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше уровня четвертого квартала 2019 года.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.