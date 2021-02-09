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Lada начала продажи новой Niva Travel
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Lada объявила о старте продаж новой Lada Niva Travel в России, ее стоимость — от 747,9 тысячи рублей. "Стоимость новой Lada Niva Travel – от 747 900 рублей. Для автомобиля... ПРАЙМ, 09.02.2021
lada, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Lada объявила о старте продаж новой Lada Niva Travel в России, ее стоимость — от 747,9 тысячи рублей.
"Стоимость новой Lada Niva Travel – от 747 900 рублей. Для автомобиля предусмотрено 5 комплектаций и 8 цветов, включая красный металлик "Феерия" и новый зеленый металлик "Амазония", ставший фирменным цветом автомобиля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что приобрести внедорожник можно в каждом из российских дилеров Lada, также выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты можно онлайн.
Lada Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые фары и LED-фонари. Уточняется, что в исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений.
Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.