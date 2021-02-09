МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Генеральный директор автодилера "Рольф" Светлана Виноградова в беседе с "Коммерсантом" рассказала, как салоны зарабатывают на автолюбилях. В России предсказали дефицит иномарок

По ее словам, на простой продаже "голого" автомобиля за наличность получить прибыль салонам не удастся. Схема заработка автосалонов на покупателях заключается в продаже дополнительных услуг.

За прошлый 2020 год — очень прибыльный для автомобильного рынка — чистая прибыль автодилерского центра выросла на 130%. При этом скидки на покупку машин практически не предоставлялись.

Доля продаж новых автомобилей выросла с 59% до 63%, машины с пробегом составили 23% продаж.

Собеседник издания отметила, что автосалонам неинтересны покупатели, готовые купить машину за полную стоимость.

В этом случае дилер получает только маржу с продажи, а это 1-2% от суммы сделки. Редко когда сумма достигает 10% от стоимости авто — в топовой комплектации. Поэтому менеджеры продаж стараются уговорить покупателей на дополнительные услуги: страховки, расширенные гарантии, сервисные пакеты и аксессуары.

"Голая продажа нового автомобиля ничего не приносит даже в таком успешном году, как прошлый. Сделка становится прибыльной от продажи дополнительных услуг — дополнительного оборудования, аксессуаров, кредитования и страхования", — заявила гендиректор "Рольфа".