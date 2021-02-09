МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" объявил о старте продаж новой Lada Niva Travel в России.

На территории страны стоимость машины составит от 747,9 тысячи рублей. Максимальная — 905 900 рублей.

"Стоимость новой Lada Niva Travel — от 747 900 рублей. Для автомобиля предусмотрено 5 комплектаций и 8 цветов, включая красный металлик "Феерия" и новый зеленый металлик "Амазония", ставший фирменным цветом автомобиля", — отмечает производитель.

Купить внедорожник можно у каждого из российских дилеров Lada. Помимо этого выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты можно онлайн.

Новая Lada Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, в том числе — новые фары и LED-фонари.

В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений.

Все автомобили Lada Niva Travel получили от производителя систему постоянного полного привода. Она обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.