В России начались продажи новой Lada Niva Travel
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский автоконцерн "Автоваз" объявил о старте продаж новой Lada Niva Travel в России.
На территории страны стоимость машины составит от 747,9 тысячи рублей. Максимальная — 905 900 рублей.
"Стоимость новой Lada Niva Travel — от 747 900 рублей. Для автомобиля предусмотрено 5 комплектаций и 8 цветов, включая красный металлик "Феерия" и новый зеленый металлик "Амазония", ставший фирменным цветом автомобиля", — отмечает производитель.
Купить внедорожник можно у каждого из российских дилеров Lada. Помимо этого выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты можно онлайн.
Новая Lada Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, в том числе — новые фары и LED-фонари.
В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений.
Все автомобили Lada Niva Travel получили от производителя систему постоянного полного привода. Она обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.
https://1prime.ru/auto/20210209/833003119.html