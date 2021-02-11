МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Депутаты от партии ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект, которые предлагает не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе в ночное время и при необходимости объезда.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов предложения, депутат Ярослав Нилов.

Сейчас в России, по правилам дорожного движения, пользоваться для проезда выделенной полосой могут рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси, а также велосипедисты.

Для других автомобилей за движение по выделенке или за остановку на ней предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Как говорится в пояснительной записке к документу, ночью выделенная полоса остается практически пустой. В то же время соседние полосы могут быть заполнены. Таким образом, по мнению авторов инициативы, при дефиците улично-дорожной сети запрет в ночное время является необоснованным и странным.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 12.17 КоАП. По их мнению, водителей не следует привлекать к административной ответственности, если машина едет по выделенке с 23 часов вечера до шести часов утра, а также в случае проведения на полосе движения ремонтных или уборочных работ и необходимости объезда препятствия.

Ранее российский кабмин этот законопроект не поддержал.