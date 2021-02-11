МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Сотрудников ГИБДД могут наделить правом изымать свидетельство о регистрации автомобиля. Как пишет "Авто.ру", это будет происходить с автомобилями с техническими неисправностями либо без страхового полиса ОСАГО. Депутаты предложили отменить штрафы за проезд по выделенке ночью

Такой законопроект был внесен кабмином на рассмотрение Госдумы.

В случае принятия проекта Думой правительство вернет меру пресечения в виде запрета на эксплуатацию автомобиля. Выносить такой запрет инспекторы ГИБДД будут прямо на дороге.

Основанием для запрета станут, помимо уже известных, условия и неисправности из списка МВД, который будет расширен в июне этого 2021 года.

Как ранее писали "Автоновости дня", в перечень войдут:

несезонные покрышки,



неисправные ремни безопасности,



неработающая система "ЭРА-ГЛОНАСС",



газобаллонное оборудование, у которого нет своего заводского паспорта.

При выявлении одной из сразу нескольких таких неисправностей инспектор ГИБДД будет составлять протокол о запрещении транспортного средства к управлению на дороге. Будет также приостановлено действие диагностической карты на авто.

После этого водитель будет в течение трех суток обязан устранить проблему или неисправность, потом заново пройти техосмотр и получить новую диагностическую карту. Сниматься запрет на эксплуатацию машины будет автоматически: после появления новой диагностической карты в информационной системе ЕАИСТО.