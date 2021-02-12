МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Обновленный Lada Largus крупнейшего российского производителя "Автоваз" может подорожать примерно на 100 тысяч рублей. В России начались продажи новой Lada Niva Travel

К такому выводу пришли пользователи "AvtoVAZ News" социальной сети "ВКонтакте".

Официально LADA Largus запустили в серийное производство с рестайлингом неделю назад. Это, по неофициальным данным, пишут "Автоновости дня", может привести к росту цен примерно на 100 тысяч рублей.

Семиместный кросс-универсал Largus Cross в максимальной комплектации (версия Quest можно купить у дилеров за 897 900 рублей) после выхода с конвейера в новой версии будет стоить 993 тысячи рублей.

За "простой" универсал Largus в комплектации Luxe автолюбителям придется отдать 907 тысяч рублей, сейчас эта машина стоит от 784 900 рублей за пятиместную версию.

Эти цены опубликовал в сети один из подписчиков группы в соцсети. Ему их по секрету "шепнул" знакомый менеджер из официального дилерского центра LADA.