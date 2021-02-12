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Lada Largus после рестайлинга станет дороже на 100 тысяч рублей
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Обновленный Lada Largus крупнейшего российского производителя "Автоваз" может подорожать примерно на 100 тысяч рублей. К такому выводу пришли пользователи "AvtoVAZ News"... ПРАЙМ, 12.02.2021
автомобили, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Обновленный Lada Largus крупнейшего российского производителя "Автоваз" может подорожать примерно на 100 тысяч рублей.
К такому выводу пришли пользователи "AvtoVAZ News" социальной сети "ВКонтакте".
Официально LADA Largus запустили в серийное производство с рестайлингом неделю назад. Это, по неофициальным данным, пишут "Автоновости дня", может привести к росту цен примерно на 100 тысяч рублей.
Семиместный кросс-универсал Largus Cross в максимальной комплектации (версия Quest можно купить у дилеров за 897 900 рублей) после выхода с конвейера в новой версии будет стоить 993 тысячи рублей.
За "простой" универсал Largus в комплектации Luxe автолюбителям придется отдать 907 тысяч рублей, сейчас эта машина стоит от 784 900 рублей за пятиместную версию.
Эти цены опубликовал в сети один из подписчиков группы в соцсети. Ему их по секрету "шепнул" знакомый менеджер из официального дилерского центра LADA.