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2021
https://1prime.ru/auto/20210215/833040011.html
СМИ: Apple и Nissan обсудили создание беспилотного автомобиля
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https://россиясегодня.рф
Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на... ПРАЙМ, 15.02.2021
беспилотные автомобили, apple, nissan, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Apple обращалась в последние месяцы к японской Nissan по поводу участия в проекте создания беспилотных автомобилей, но переговоры больше не ведутся", — пишет газета.
Источники также отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей: американская компания попросила Nissan выпускать машины под брендом Apple.
В начале месяца СМИ сообщали о том, что Apple вела также переговоры с южнокорейскими Kia и Hyundai Motor о сотрудничестве в разработке электромобилей. Позднее Hyundai опровергла такие сообщения.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.