МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Структура Сбербанка приобрела разработчика "Е-инжиниринг", который работал над российским гибридным автомобилем, следует из данных ЕГРЮЛ. СМИ: Apple и Nissan обсудили создание беспилотного автомобиля

Компания Сбербанка "Цифровые активы" закрыла сделку 4 февраля, приобретя 100% акций разработчика.

В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что закрыли сделку по выкупу разработчика у компании "Кейджи Импекс" в феврале, при этом ее сумму раскрывать не стали.

"Команда и компетенции компании будут использоваться для развития направлений компании Sber Automotive Technologies, разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий", — добавили в пресс-службе кредитной организации.

Сбербанк в сентябре прошлого года создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, которая в том числе занимается созданием систем для беспилотного транспорта. Первый автомобиль был выпущен на дороги для пилотирования в конце 2020 года.

Проект гибридного автомобиля был анонсирован еще в 2010 году, а в конце того года были представлены первые прототипы. Однако весной 2014 года компания "Ё-Инжиниринг" закрыла проект, передав ФГУП НАМИ всю конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси. Сделка объяснялась тем, что выпуск "ё-мобиля" в России в тогдашней экономической ситуации был невозможным. Сумма сделки составила символический 1 евро.