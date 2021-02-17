МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Для российских автомобильных дилеров новый способ продавать машины через интернет становится делом крайне невыгодным, пишет "Новый проспект". Автодилер рассказала, как салоны зарабатывают на покупателях

В частности, дилеры южнокорейского автогиганта Hyundai в России адресовали свою претензию ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

Петербургские дилеры бренда Hyundai просят посмотреть на ситуацию с новой услугой по продаже автомоиблей, которую "Хендэ Мотор СНГ" предложила своим покупателям еще в конце 2020 года.

Речь идёт о сервисе дистанционных продаж новых машин.

Изданию стало известно, что к дилерским центрам Петербурга присоединились и московские продавцы с региональными партнерами автопроизводителя.

Онлайн-продажи, которые Hyundai в настоящее время активно развивает в России, затрагивают все этапы покупки авто: от поиска понравившейся модели до заключения сделки.

Корейцы хотят, чтобы уже через пять лет на онлайн-продажи приходилось около половины всех реализованных авто.

Автосалонам останется только выдавать автомобили покупателям, при этом они могут рассчитывать только на фиксированную комиссию. В 2021 году присоединиться к новой схеме продаж будут должны порядка 80% дилерских центров бренда. Салоны же такие расклады не устроили. По мнению тех, кто присоединился к жалобе, принимая решение о запуске онлайн-продаж, марка не обсудила этот вопрос со своими партнерами. Дилеры опасаются, что из-за нового алгоритма многие автосалоны не окупят свои вложения и прекратят свою работу.

Дилеры Hyundai лишатся той части прибыли, которая образовывалась за счет продажи дополнительных продуктов, таких как договор кредитования или страховка.