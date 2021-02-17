МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в январе упали на 24% в годовом выражении, до 726,5 тысячи машин, из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Дилеры Hyundai обеспокоены развитием онлайн-продаж машин

"В январе 2021 года рынок легковых автомобилей в ЕС продемонстрировал усилившееся снижение, поскольку ограничения, связанные с COVID, продолжали серьезно сказываться на продажах в Европейском союзе. Кроме того, на многих рынках было на один рабочий день меньше, чем в январе 2020 года", — отмечает организация. В декабре 2020 года, по ранее опубликованным данным ACEA, европейский авторынок сократился на 3,3% в годовом выражении — за месяц было зарегистрировано 1,031 миллиона новых легковых автомобилей.

Почти во всех 27 странах ЕС в январе было также зафиксировано снижение, которое выражалось двузначными показателями. Самое резкое падение продемонстрировала Испания (-51,5%), за ней следуют Германия (-31,1%) и Италия (-14%), при этом менее заметное падение было во Франции (-5,8%).

В частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей французского автопроизводителя Stellantis (бывших Fiat и PSA) за месяц сократились в годовом выражении на 26,1%, Volkswagen Group — на 26,8%, группы Renault — на 21,6%.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.