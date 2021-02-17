МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в январе упали в три раза в годовом выражении — до 62 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Продажи новых автомобилей в ЕC в январе рухнули на 24%

Ранее компания "АвтоВАЗ" сообщала, что в том же январе в России было продано 21 857 легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% превышает результат первого месяца 2020 года.

В целом ACEA зафиксировала падение продаж новых легковых автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в январе на 24% в годовом выражении, до 726,5 тысячи, вследствие ограничений из-за коронавируса.

Ранее в феврале ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.