МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Эфсиэй Рус" (официальный представитель Jeep на российском рынке) отзывает в РФ 7 545 автомобилей Jeep Grand Cherokee из-за возможных проблем с подачей топлива, сообщается на сайте Росстандарта. "АвтоВАЗ" отзывает более девяти тысяч Lada Xray

"Причина отзыва транспортных средств: есть вероятность того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом, что может стать причиной неисправности реле. Неисправность реле топливного насоса может приводить к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения автомобиля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с ноября 2010 года по май 2013 года.

Отмечается также, что на этих автомобилях при наличии установленного внешнего реле будет выполнен демонтаж старого реле и установка нового внешнего реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов, а также перенос реле на кронштейн рядом с блоком РСМ. А в случае если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, все работы будут бесплатными для владельцев, также указывает Росстандарт.