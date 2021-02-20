АБУ-ДАБИ, 20 фев — ПРАЙМ. Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика "Стрела" гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий. "Сбер" выпускает свой первый беспилотный автомобиль на дороги Москвы

"На небронированную "Стрелу" мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser", — сказал он.

Красовицкий напомнил, что проект "Стрела" предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС РФ используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект – новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как "русский Prado" (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен.

Контракт с министерством обороны РФ на опытно-конструкторские работы по "Стреле" ООО "ВПК" подписало на форуме "Армия-2020". Как ранее заявлял РИА Новости Красовицкий, эта машина в два раза меньше бронеавтомобилей семейства "Тигр" (масса 4,7 тонны против 8,2 тонны у "Тигра"), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой.

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