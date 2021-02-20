МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Власти Великобритании приняли решение компенсировать автовладельцам суммы до трех тысяч фунтов (около 311 тысяч рублей) в случае, если они откажутся от использования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, сообщает The Times.

Таким способом правительство королевства намерено простимулировать граждан пересесть на транспорт, который будет меньше загрязнять окружающую среду, чем привычные авто на бензине и дизеле.

Выплаты будут заложены в новую программу по ослаблению зависимости больших городов от неэкологичного транспорта.

Эти меры должны привести к снижению уровня загруженности дорог в стране, а также к улучшению качества воздуха.

Планируется, что владельцам машин предложат на два года отказаться от своего привычного транспорта. Взамен этого им на карту будут перечислены деньги, которые можно будет направить:

на оплату общественного транспорта,

такси,



каршеринг,



аренду велосипедов,



прокат электроскутеров.

В планах правительства: постепенное подключение малого бизнеса к этой инициативе.