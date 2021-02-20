МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Власти Великобритании приняли решение компенсировать автовладельцам суммы до трех тысяч фунтов (около 311 тысяч рублей) в случае, если они откажутся от использования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, сообщает The Times.
Таким способом правительство королевства намерено простимулировать граждан пересесть на транспорт, который будет меньше загрязнять окружающую среду, чем привычные авто на бензине и дизеле.
Выплаты будут заложены в новую программу по ослаблению зависимости больших городов от неэкологичного транспорта.
Эти меры должны привести к снижению уровня загруженности дорог в стране, а также к улучшению качества воздуха.
Планируется, что владельцам машин предложат на два года отказаться от своего привычного транспорта. Взамен этого им на карту будут перечислены деньги, которые можно будет направить:
- на оплату общественного транспорта,
- такси,
- каршеринг,
- аренду велосипедов,
- прокат электроскутеров.
В планах правительства: постепенное подключение малого бизнеса к этой инициативе.
https://1prime.ru/auto/20210220/833089608.html