МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. отзовет 81,7 тысячи электромобилей по всему миру для замены аккумуляторных систем из-за риска их возгорания, расходы составят около 900 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Дилеры Hyundai обеспокоены развитием онлайн-продаж машин

В частности, отзыву подлежат 75,68 тысячи электромобилей марки Kona, 5716 электромобилей IONIQ и 305 электробусов Elec City Bus, произведенных в период с ноября 2017 года по март 2020 года. В Южной Кореи из них будут отозваны 26,7 тысячи электромобилей, в остальном мире — 55 тысяч.

"Ожидаемые общие расходы, связанные с отзывом, составляют около 1 триллиона вон (900,7 миллиона долларов)", — указывает компания.

Компания планирует заменить аккумуляторные системы в указанных автомобилях из-за дефектов в некоторых элементах. Данный отзыв объявлен после того, как в октябре прошлого года компания уже отзывала из-за данной проблемы более 70 тысяч электромобилей Kona, произведенных с сентября 2017 года по март 2020 года. Тогда компания провела обновления программного обеспечения, однако как пишет газета Wall Street Journal, некоторые из отозванных машин загорелись даже после обновления. Hyundai Motor опровергла сообщения о разработке электромобилей с Apple

Акции компании по итогам торгов в Южной Кореи подешевели на 3,89%.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.