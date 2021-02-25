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Мишустин предложил отложить до октября введение новых правил техосмотра
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Необходимо отложить до 1 октября новый порядок техосмотра автомобилей на фоне пандемии, никаких неудобств для граждан быть не должно, заявил на заседании правительства... ПРАЙМ, 25.02.2021
техосмотр, михаил мишустин, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Необходимо отложить до 1 октября новый порядок техосмотра автомобилей на фоне пандемии, никаких неудобств для граждан быть не должно, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе сроков прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время", — сказал он.
Глава правительства напомнил, что новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.
Как отметил премьер, "ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной", и это "несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей".