МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Необходимо отложить до 1 октября новый порядок техосмотра автомобилей на фоне пандемии, никаких неудобств для граждан быть не должно, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Названа дата начала выдачи электронных диагностических карт техосмотра

"В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе сроков прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время", — сказал он.

Глава правительства напомнил, что новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.

Как отметил премьер, "ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной", и это "несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей".