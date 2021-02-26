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2021
https://1prime.ru/auto/20210226/833122455.html
Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах
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В первый месяц весны в России вступят в силу сразу несколько законов, в их числе — будет ряд изменений для автомобилистов. В частности, уже с 1 марта на российских дорогах... ПРАЙМ, 26.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В первый месяц весны в России вступят в силу сразу несколько законов, в их числе — будет ряд изменений для автомобилистов.
В частности, уже с 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак. Он будет предупреждать водителей о работе фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД).
Норматив предусматривает, что за чертой города знак будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля. В населенном пункте — на въезде в него.
ГИБДД рассчитывает, что этот знак заменит действующий указатель с камерой на белом либо желтом фоне. Планируется, что полностью замена старых знаков на новые произойдет в сентябре 2021 года.
А У НАС ВО ДВОРЕ
Появится и новый запрет: во дворах многоэтажек запретят сливать бензин и мыть автомобили. С 1 марта, согласно новым санитарно-эпидемиологическим правилам, на придомовой территории будет нельзя:
- мыть автомобили,
- сливать топливо,
- регулировать звуковые сигналы и тормоза у машин.
Над паркингами многоквартирных домов будет запрещено использовать помещения для работы с детьми и размещения медицинских организаций.