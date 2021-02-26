МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Эксперты издания "АвтоВзгляд" составили топ-5 главных ошибок, которые допускают россияне при покупке нового автомобиля. Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах

В сети интернет можно найти много печальных историй о том, как автолюбители попадались в дилерские ловушки при покупке новой машины, теряя свои кровно нажитые деньги, время и нервы.

"Казалось бы, все уже давно должны были вызубрить правила защиты от нечистоплотных автоторговцев, но нет", — пишет издание.

В первую очередь, советуют специалисты автомобильного рынка, необходимо определиться с маркой и моделью машины: они должны отвечать вашим требованиям и вписываться в обозначенный бюджет. Итак, главные ошибки покупателей новых "лошадок":

Обращаться к неофициальному дилеру. "Поскольку "официалы" тесно сотрудничают с дистрибьюторами, они ведут себя скромнее "серых" коллег. Последние публикуют объявления с заведомо ложными прайсами, взвинчивают проценты по кредитам, без каких-либо объяснений срывают сроки выдачи авто, подсовывают битые и неисправные машины", — предостерегает издание.

Кроме этого, таких продавцов гораздо сложнее привлечь к ответственности.

Предпочтительнее не покупать машину из наличия в салоне, а сделать предзаказ.



"Почему второй вариант предпочтительнее? Вы можете сконфигурировать машину под себя — без лишних опций и, соответственно, переплат, не теряя до нескольких сотен тысяч рублей на ненужных "плюшках", — советуют эксперты.

Отказываться от торга. "Автомобиль — не буханка белого хлеба, его стоимость в десятки тысяч раз выше, а потому в шоу-руме просить скидку можно и даже нужно. Главное — делать это правильно, и тогда шансы на успех многократно увеличатся, а вместе с ними уменьшится итоговый прайс", — добавляет издание.



Необходимо внимательно изучать все документы. "И хотя все понимают важность внимательного прочтения договора купли-продажи перед подписанием, многие — опьяненные, вероятно, радостью покупки — изучают бумаги одним глазом, пропуская действительно важные вещи. А ведь именно с помощью этого документа в случае чего дилера можно привлечь к ответственности в судебном или досудебном порядке", — пишет автор материала.



Итак, всегда нужно обращать внимание на ряд пунктов в договоре. В частности, на итоговую стоимость покупаемой машины, есть ли пункт о том, что во время ожидания машины цена может вырасти, сроки передачи авто владельцу, а также пункт о размере неустоек, если эти сроки продавцом будут сорваны.

Следует внимательно отнестись и к самому процессу передачи автомобиля. Не стоит побыстрее брать ключи и торопиться побыстрее уехать из салона. "Изучите каждый сантиметр кузова: автомобили нередко повреждаются при транспортировке. Возьмите с собой на выдачу толкового приятеля, умеющего обращаться с толщиномером. И не ленитесь понажимать на все клавиши в салоне, инспектируя работу систем. О любых отклонениях сообщайте продавцу: решить проблему гораздо проще сразу, на месте, нежели после подписания акта приема-передачи", — советуют эксперты.



Также будет не лишним сверить VIN-код машины на кузове с номером, который прописан в ПТС. Дилер мог перепутать машину или документ. Надо убедиться, что менеджер передал полный комплект бумаг (ПТС, два экземпляра договора-купли продажи с актом приема-передачи, сервисную книжку, мануал, инструкции по дополнительному оборудованию, страховые полисы, если таковые оформлялись) и, конечно, два комплекта ключей.